Alistan contratación de médicos y enfermeras para atender Covid-19

El Gobierno federal prevé que para el 18 de abril habrá contratado entre 90 y 100% de los 6 mil 600 médicos y 12 mil 300 enfermeras que hacen falta para atender la pandemia por Covid-19, informó Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Mañana iniciamos el registro de solicitudes y el periodo de selección del personal, para el 6 de abril inician las contrataciones, el 7 y 9 abril se contrataría entre 20 y 25% de nuestro déficit para atender Covid-19.

"Para el 10 y 13 de abril debemos tener 40 y 50% de nuestro recurso humano, entre el 14 y 17 de abril, 70 a 75% para finalmente del 18 al 20 de abril contratar de 90 a 100% de nuestro recurso para atender la pandemia", dijo.

Explicó que la convocatoria "México vs Covid-19" pretende contratar médicos generales o especialistas en áreas no críticas y permitirá reorganizar los espacios de salud, mediante un modelo de atención en cascada.

"Es decir, un médico intensivista, o especializado en terapia intensiva, se convertirá en jefe de un grupo de cinco médicos generales o especialistas en otras áreas, pero que hayan sido capacitados para Covid-19; ese grupo atenderá a 25 pacientes críticos y el mismo esquema se replicaría para enfermería", destacó.

A su vez, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), refirió que el reclutamiento para atender el Covid-19 es un esfuerzo de todas las instituciones de salud, además que es un llamado "patriótico y solidario".

Agregó que esta contratación será por un periodo de seis meses, y los profesionales de la salud contarán con salarios competitivos, seguridad social, capacitación sectorial, además de un incentivo adicional para los médicos generales que presentarán examen de residencias médicas en septiembre, puesto que se les dará mayor puntaje en esta prueba.

"Estos incentivos se deben a que esos 6 meses estarán dedicados a la epidemia y quizá no tengan tiempo suficiente para estudiar para lo que dicen, es el examen más difícil que hay en nuestro país. De los sueldos, en promedio, un médico especialista gana 34 mil 755 pesos, un médico general ronda los 26 mil 600 pesos", detalló.