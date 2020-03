Alistan en CDMX protocolo de manejo de cadáveres por Covid-19

El Gobierno de la Ciudad de México alista un protocolo de manejo de cadáveres para las víctimas que se registren por el Covid-19, por lo que capacitan a funerarias con normas internacionales.

"No es muy sofisticado, no estamos hablando del manejo de cadáveres, por ejemplo en el caso de ébola, entonces acá lo único que se requiere son bolsas herméticas y que cuando el cadáver se ponga en esta bolsa, ya no se vuelva a abrir. También se recomienda la incineración", comentó la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano.

Comentó que las medidas se le tienen que explicar a los familiares para que en el momento en que ya está el cadáver en la bolsa y en el ataúd, ya no se vuelva a abrir, y en caso de que requieran velarlo, se haga en corto tiempo y con el ataúd cerrado.

"Tenemos la costumbre en México de abrir el ataúd y de despedirse, entonces ahora no, el cuerpo debe estar en una bolsa hermética y el ataúd cerrado", explicó.

Hasta el momento se registran 8 fallecidos en México, de los cuales 3 han ocurrido en la capital del país.