Alistan entrega de Becas Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una inversión social de 33 mil 949 millones 881 mil 300 pesos, en beneficio de 12 millones 825 mil 128 estudiantes de educación básica, media superior y superior, en abril próximo se realizará la dispersión de recursos correspondientes al programa de Becas para el Bienestar.

También se canalizarán 159 millones 100 mil pesos de la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte para 41 mil 887 jóvenes universitarios, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que el registro para el programa Beca Rita Cetina, de apoyo para uniformes y útiles para alumnas y alumnos de 1° a 6° de primaria de todo el país, permanecerá abierto hasta el 19 de marzo para ampliar la cobertura del programa y garantizar que más familias puedan acceder a este apoyo que contribuye a la continuidad educativa de niñas y niños.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, detalló que el próximo mes de abril a 8 millones 216 mil 801 estudiantes beneficiarios de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se les depositará el bimestre marzo–abril, lo que representa una inversión de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos. Cada familia beneficiaria recibirá mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada hija o hijo inscrito en secundaria.

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Explicó que, a los beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, que otorga mil 900 pesos por bimestre y beneficia a 4 millones 182 mil 525 estudiantes, se les depositará lo correspondiente a dos bimestres (enero–febrero y marzo–abril), por un monto de 3 mil 800 pesos por alumno, lo que genera una inversión social de 15 mil 893 millones 595 mil pesos.

Informó también que las y los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que otorga 5 mil 800 pesos por estudiante, recibirán 11 mil 600 pesos, correspondientes a dos bimestres (enero–febrero y marzo–abril). Este apoyo beneficia a 425 mil 802 estudiantes de Educación Superior, con una inversión de 4 mil 939 millones 303 mil 200 pesos.

La Beca de apoyo al transporte, otorga mil 900 bimestrales.