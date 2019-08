Alistan informes sobre reubicación de familias afectadas por 19-S

Durante este mes o en septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México informará sobre el programa de reubicación de personas afectadas en el pasado sismo del 19 de septiembre, principalmente de quienes perdieron sus hogares en la alcaldía de Iztapalapa y Tláhuac, en el que se comprarán diversos predios, así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Yo creo que en agosto ya se va a empezar a informar, ya están ubicados los predios. En algunos casos se comprarán predios para poder hacer la reubicación y se están haciendo en este momento los proyectos.

"Ahí nos está apoyando además de la Comisión de Reconstrucción, el área de SERVIMET del gobierno", explicó que la compra sería con recursos del Fondo de la Reconstrucción.

En compañía del comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, Claudia Sheinbaum reiteró que los damnificados reciben su apoyo de renta de 3 mil pesos cada mes, y detalló que el programa de reubicación tuvo retrasos, pero empezarán a visitar las viviendas.

"Hay zonas que están más difíciles que la colonia el Mar, (en Tláhuac), por ejemplo Molino, la Planta, son colonias con muchísimas grietas, entonces teníamos que hacer estudios técnicos que no se hicieron. Ahí es (la alcaldía de Iztapalapa) donde probablemente más personas serán reubicadas, estamos viendo predio por predio ya estamos haciendo el programa de reubicación (...) se retrasó un poquito, pero antes de hacerlo público hay que ir vivienda por vivienda", señaló.

César Cravioto detalló que 250 viviendas se han intervenido en la colonia del Mar, y se han entregado cerca de 300, y que este año quedarán reconstruidas el 70%. Sheinbaum acusó que en la zona de Tláhuac no se atendieron las viviendas unifamiliares sólo algunos edificios del INVI.

Cabe mencionar que integrantes de Damnificados Unidos de la Ciudad de México bajo la consigna "sí Claudia cumpliera yo ya estaría en mi casa" solicitaron la recuperación de sus hogares y que aceleren los trabajos. La mandataria capitalina ha recibido las peticiones que le hace mediante oficios.

En respuesta Sheinbaum dijo que: "Ellos tienen derecho a manifestarse, siempre he pensado en el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión, pero bueno, yo también tengo mi opinión de que no entiendo por qué hay esta inconformidad", en ese sentido aseguró que siempre habrá diálogo.

Al concluir el recorrido, los integrantes de Damnificados Unidos lanzaron otra consigna a la mandataria: "Trabajo sí, grilla no", en consecuencia, Claudia Sheinbaum secundó la petición por unos segundos.