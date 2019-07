Alistan PAN y PRI acciones de inconstitucionalidad por "Ley Bonilla"

Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, informó que el partido tiene lista una acción de inconstitucionalidad para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que la reforma por la que se prorrogó el tiempo de la administración del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla (Morena), se publique en el diario estatal.

"(Será) una acción de una inconstitucionalidad, ya la tenemos preparada, pero vamos a esperar a que se publique para presentarla ante la Corte. Estamos convencidos de que fue una acción de inconstitucionalidad lo que ocurrió en el congreso de Baja California", dijo.

Ruiz Massieu añadió que el proceso para retirar la militancia a los legisladores locales que votaron en favor la reforma, impulsada por Morena, está en curso en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y en el Comité de Ética.

Sobre el proceso interno que lleva a cabo el PRI, para elegir a su próxima dirigencia nacional, Ruiz Massieu indicó que ve mucho interés de la militancia pro participar y confía en que el partido tendrá nuevos líderes con mucha legitimidad.

"Estamos contentos de cómo va, un proceso democrático de competencia, por naturaleza, implica la confrontación de visiones, de proyectos y hasta de estilos pero ha generado mucho interés en la militancia, creemos que va muy buen encaminado el proceso creemos que vamos a tener una elección que refleje ese interés y que nos permita tener un partido cohesionado y una dirigencia con mucha legitimidad y mucha fuerza", agregó.

PAN inicia acciones legales

El Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que con la presentación de las primeras acciones legales para revertir la ampliación de mandato de 2 a 5 años en Baja California, parte de los municipios de Tijuana y Mexicali, es como inicia su defensa del Estado de derecho.

"De esta manera, se busca obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ilegal reforma a la Constitución de Baja California, a fin de que no sea violentado el Estado de Derecho y se respete el voto de los ciudadanos en las urnas, que sólo eligieron al mandatario estatal por dos años y no por cinco", señaló en un comunicado.

El blanquiazul indicó que tomará todos los caminos legales necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Baja California, pues no permitirá que se retroceda en la consolidación de un México democrático.

Mencionó que la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del partido continúa el proceso de expulsión de los diputados locales implicados en la aprobación de la reforma constitucional de Baja California.

Acción Nacional recordó que el todavía gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, anunció que si bien no promulgará la reforma aprobada, también interpondrá una controversia constitucional.

"Todo esto se suma a las acciones que lleva a cabo el PAN para frenar la violación flagrante a los derechos políticos de los ciudadanos, a la democracia en donde Baja California es punta de lanza y uno de los precursores en su implementación y a las leyes y el Estado de Derecho", asentó.

Mencionó que este día, el edil de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra la llamada "Ley Bonilla", que a pesar de no haber sido publicada aún, se encuentra en el plazo legal para poder impugnar el proceso legislativo.

Mientras que el edil de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, hizo lo mismo el pasado viernes 19 de julio, a fin de revertir este duro golpe a la democracia mexicana.