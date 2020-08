Alistan programa de apoyo para pago de rentas en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el impago en rentas de las viviendas es uno de los efectos que ha provocado la pandemia por el coronavirus, por lo que adelantó que habrá un apoyo para la ciudadanía, como parte de la reactivación económica.

"La próxima semana presentamos el programa de reactivación económica para la Ciudad septiembre-diciembre, el cual lleva varias acciones. Una de ellas tiene que ver también con el apoyo a la ciudadanía con relación a las rentas", aseguró en conferencia de prensa.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que la pandemia ha provocado el impago en 30% de las viviendas en renta de la Ciudad de México debido a la crisis económica, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por lo que los inquilinos incluso han tenido que irse a otras entidades.

Un 63% de las personas que enfrentan dificultades para costear ese gasto están en Benito Juárez, con 18.12%; seguida de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón, con 16.41%, 15.69%, 9.23% y 7.79%, respectivamente, como lo revela el Reporte del Mercado Inmobiliario 2020 hecho por Lamudi.

El estudio establece que la generación Millenial (de 25 a 34 años) es la que más renta, con 42.8%; la X (de 35 a 44), 19.1%; los Zentennials (de 18 a 24), 17%; los Baby Boomers (de 45 a 54), 12.8%; la generación tradicionalista (55 a 64), 6%, y la silenciosa (mayores der 65 años), 2.3%.

Por su parte, la mandataria capitalina manifestó desconocer los datos del Coneval sobre que hay 30% de incumplimientos en los pagos de las rentas y añadió que no está "comprobado" que sea ese el porcentaje.

"No sabemos de dónde obtuvieron este dato de 30%, les agradeceríamos mucho que nos lo pudieran proporcionar.

"En efecto, es uno de los temas que ha provocado la pandemia, no sólo en el tema de salud, sino la parte económica con relación a las personas que pagan renta en la Ciudad, pero este dato de 30% no es un dato comprobado", expresó Sheinbaum.

Cabe mencionar que ante la pérdida de empleos por la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno capitalino prevé presentar la última semana de agosto el plan de reactivación económica y turística. En este último sector, informó, será por medio de una certificación de turismo seguro.