Alito Moreno acusa farsa en estrategia de seguridad en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, rechazó que la estrategia de seguridad del Gobierno federal en Sinaloa funcione, "toda vez que en seis meses han asesinado a 893 personas y solo en junio hubo 207 homicidios, lo que representa un incremento del 266% frente al año pasado".

En ese sentido, el líder tricolor indicó que lo que está pasando en Sinaloa es inaceptable, por lo que criticó que el gobierno afirme que la estrategia funciona.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Moreno Cárdenas sostuvo que "eso no sólo es mentira, sino que es una falta de respeto al dolor de las familias mexicanas".

Además, en respuesta al informe sobre las acciones que se han llevado a cabo en Sinaloa en materia de seguridad, el senador priista destacó que la violencia sigue desbordada, la extorsión al alza, los delitos creciendo, y el Gobierno está más ocupado en justificarse que en dar resultados.

Agregó que "no hay control, no hay rumbo y, lo más grave, no hay voluntad para enfrentar al crimen con firmeza".

Por ello, señaló que el pueblo de México no quiere discursos ni cifras manipuladas, "quiere vivir en paz. Quiere seguridad real. Quiere un gobierno que dé la cara, que tenga carácter y que no le tiemble la mano", expresó.