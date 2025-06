Alito Moreno condena proceso contra periodista en Campeche; acusa represión de Layda Sansores

Luego de que una jueza procesó al exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, por por presunta incitación al odio contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, condenó los hechos y aseguró que es un atentado contra la libertad de expresión.

"Condeno con firmeza el uso autoritario del poder por parte de la gobernadora Layda Sansores para perseguir y censurar a periodistas en Campeche. Lo que está ocurriendo con el periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna es un atentado contra la libertad de expresión", dijo Moreno Cárdenas en redes sociales.

Aunado a ello, sostuvo que cerrar un medio, callar a un periodista y prohibirle ejercer su labor es propio de regímenes represivos, no de una democracia, y afirmó que durante su periodo como gobernador del estado, Tribuna siempre fue crítico, duro y frontal "y así debe ser el periodismo libre, porque quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de enfrentar la crítica, no de aplastarla".

"Así son los gobiernos de Morena: intolerantes, autoritarios y dispuestos a callar a quien piensa distinto. Por eso quieren imponer su #LeyCensura, porque no soportan la crítica ni la verdad. No lo vamos a permitir. México merece libertad, no censura", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La condena de Alejandro Moreno Cárdenas hacia la vinculación a proceso del exdirector de Tribuna, Jorge Luis González, contrasta con las aseveraciones que el líder priista hacía sobre los periodistas, de acuerdo con filtraciones de la gobernadora Layda Sansores.

En su programa "Martes del Jaguar" del 24 de mayo de 2022, la mandataria federal exhibió audios donde presuntamente Alito Moreno afirmaba, de manera textual: "Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije".

Tras difundir los audios, Sansores San Román calificó las palabras del presidente del PRI como "terribles" y "dolorosas".

Además, entre dichas declaraciones, Moreno Cárdenas exclamaba "el hijueputa que se pase de verga, una verguiza ¡Verguiza! ¡Salvaje!".

En respuesta, el priista señaló a la gobernadora de Campeche por difundir grabaciones "obtenidas de manera ilegal, manipuladas y con voces falsas" para supuestamente iniciar una campaña de desprestigio en su contra.