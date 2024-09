"Alito" Moreno debe dejar presidencia del PRI: exdirigentes

Expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconocieron a los consejeros del INE por "tutelar la ley orgánica de partidos políticos y también velar, en ejercicio de sus facultades, por el cumplimiento de los estatutos del PRI".

"Ha quedado claro que el derecho del partido a auto-organizarse no es patente de corzo del dirigente nacional, como lo pretende el Senador Alejandro Moreno, para violar la ley ni para crear una autocracia al interior del PRI", señalaron Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, Fernando Galindo, Fernando Zendejas y los integrantes del Frente Amplio de Renovación por México Natividad González, Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro y Reyes Baeza.

Subrayaron la importancia de la resolución del INE, ya que de esta manera "se frustra el intento de Moreno por secuestrar al PRI y se evitará que se eternice en la dirigencia nacional".

Agregaron que esta decisión significa que Alejandro Moreno ya no es presidente nacional del PRI y debe abandonar el cargo.

Los expresidentes reconocieron la decisión de las y los consejeros electorales, pues de esta manera se confirma la tradición histórica del PRI de ser un partido antirreeleccionista.

"Moreno tiene el derecho de acudir al Tribunal Electoral como un militante más del partido, dado que en materia electoral no existen efectos suspensivos", advirtieron.

"Al anularse la reelección ilegal, se debe convocar a una dirigencia provisional, misma que deberá ser elegida por el Consejo Político Nacional vigente al 7 de julio pasado, composición previa al desarrollo de la Asamblea Nacional ilegal. Es decir, todos los miembros del Partido que fueron excluidos de los Consejos Políticos Nacionales o Estatales deben ser reincorporados. Asimismo, se deben restituir los derechos de las personas expulsadas ilegalmente por el senador Alejandro Moreno", expusieron.