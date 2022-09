"Alito" Moreno se solidariza con Jesús Murillo Karam

Luego de que este miércoles se vinculara a proceso al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno se solidarizó con el ex procurador.

En su cuenta oficial de Twitter, el presidente tricolor comunicó su solidaridad con el ex funcionario, además de acusar que su caso ha sido "manchado" y que ha sido violado el debido proceso.

"Mi solidaridad con el ex procurador Murillo Karam. Su caso judicial se ha visto manchado una y otra vez por una serie de violaciones al debido proceso, lo que es sumamente grave, ya que es la única herramienta que tiene un ciudadano para defenderse de los atropellos del poder", escribió.

Mi solidaridad con el exprocurador Murillo Karam. Su caso judicial se ha visto manchado una y otra vez por una serie de violaciones al debido proceso, lo que es sumamente grave, ya que es la única herramienta que tiene un ciudadano para defenderse de los atropellos del poder. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 24, 2022

En otro mensaje, resaltó que el gobierno tiene voluntad dictatorial, además de violar los derechos de sus oponentes. También, puntualizó que desde la oposición seguirán luchando por el Estado de Derecho."La voluntad dictatorial de este Gobierno queda cada vez más en evidencia. Sin temor a nada, violan los derechos de quienes les resulten incómodos y de todo aquel que su persecución sirva a su narrativa, esa misma con la que confrontan a los mexicanos"."Desde la oposición seguiremos luchando por el respeto al Estado de derecho, a las instituciones y a la Constitución, para que haya justicia en nuestro país", comunicó.