Allison Mack exigió "ser una buena esclava sexual", relata víctima

Una supuesta víctima de NXIVM, una secta de perversión sexual liderada por Keith Raniere, testificó este viernes y afirmó que Allison Mack, actriz de la serie "Smallville", le "exigió ser una buena esclava", indicaron medios locales estadounidenses.

La mujer, identificada como Nicole, recordó su horrible experiencia que ocurrió en 2016 cuando formó parte del subgrupo DOS (Dominante sobre Sumiso).

La joven rememoró que Raniere le ordenó subirse a una tabla y la ató de las muñecas y de los pies, le vendó los ojos y alguien le hizo sexo oral, mientras Raniere caminaba por el cuarto y le preguntaba sobre su vida sexual, indicó el "New York Post".

La testigo afirmó que con los ojos vendados fue trasladada a una locación en Albania, donde ocurrió el hecho e indicó que Mack también le ordenó hacer todo lo que Raniere le dijera.

Tras el acto, Nicole fue llevada a la casa donde se hospedaba con la actriz de "Smallville", quien le dijo que había sido muy valiente, indica el medio.

Después del suceso, Nicole afirmó que acudió con Emiliano Salinas, quien llegó a ser "vicepresidente de ética de la organización", aunque negó rotundamente tener conocimiento de la existencia del subgrupo DOS.

La testigo aseguró: "Siempre me sentía segura con Emi, entonces lo abracé".

Nicole recordó que tras el incidente en la tabla, mantuvo relaciones sexuales con Raniere, aunque, dijo, en ocasiones el líder la secta no lograba una erección, según el "New York Post".

Tiempo después, recordó, Raniere le espetó: "No te necesito (...) Hay muchas mujeres con las que puedo tener sexo". En otra ocasión, Nicole rememoró que el líder de la secta le dio una bolsa con 10 mil dólares, cuando ella se quejó de problemas financieros, según la publicación.