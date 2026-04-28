Alta demanda en Tren Felipe Ángeles

Zumpango, Méx.- Entre retrasos para abordar y confusiones en el ingreso, operó, un día después de su inauguración, el Tren Felipe Ángeles, que va de Buenavista al AIFA. Sin embargo, a pesar del tiempo que tardaron, los pasajeros opinan que es un sistema que les ayudará a llegar más rápido y ahorrando dinero.

Entre 30 y 35 minutos de espera experimentaron los usuarios para poder abordar desde Buenavista en dirección al Felipe Ángeles, sitio al que llegaron en un tiempo promedio de 60 minutos.

En un recorrido se constató que la nueva línea del tren registra alta demanda para ingresar en la ruta que va del AIFA a Buenavista, y en dirección contraria la demanda es menor.

Las confusiones para abordar al Tren Felipe Ángeles tienen que ver con la tarjeta de acceso, toda vez que hay usuarios que siguen desconociendo que sólo con la tarjeta de Movilidad Integrada podrán hacer uso del sistema, pues la tarjeta actual del Tren Suburbano no permite el acceso ni salida en el nuevo ramal.

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En su arranque, el tren cuenta con cuatro convoyes que pasarán con intervalos de 30 minutos.

De los cinco Centros de Transferencia Modal (Cetram) que fueron construidos, EL UNIVERSAL documentó que sólo están en operación dos de ellos: en la estación Xaltocán, ubicada en el municipio de Nextlalpan, así como el de la estación Cajiga.