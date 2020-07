Altos Hornos ofrece devolver 200 mdd por planta "chatarra" vendida a Pemex, revela AMLO

A unas horas de que inicie el juicio en contra de Emilio Lozoya Austin, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos a estar muy pendientes de las audiencias virtuales del exdirector de Pemex para conocer el "modus operandi" de los delincuentes de cuello blanco, y cómo se entregaban mordidas a legisladores para aprobar reformas.

"Es un caso importantísimo que va a ayudar a que se destierre la corrupción de México... Es muy importante que se le dé seguimiento, que todos los mexicanos busquemos la manera de informamos, porque cómo incluirá a la llamada sociedad política puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente, el llamado es que estemos muy pendientes de todo el juicio".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reveló que dueño de la planta de fertilizantes- que Pemex compró a sobre precio- ofreció devolver 200 millones de dólares, por la fertilizadora considerada como planta chatarra.

La planta de fertilizantes fue comprada por Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin en el sexenio pasado.

El presidente López Obrador dijo que en el pasado había la entrega de moches o mordidas a cambio de contratos de obra pública.

"Pero de los granes atraco no se sabía nada, ya hemos dicho como se premiaba y se reconocía a los corruptos, se les consideraba muy hábiles y astutos que sabía aprovechar la oportunidad por hacerse grandes con la riqueza mal habida, por eso es muy importante este juicio".

El presidente López Obrador dijo que el colmo de ese esquema de corrupción es que además de la entrega de moches y mordidas para contratos, todo lo que pasó con Odebrecht, se compró la llamada Reforma Energética.

"Se sobornó les dio mordida a los legisladores para aprobar esa reforma que nos hizo daños que no beneficio al país y produjo pérdidas de miles de millones de pesos a la hacienda pública".