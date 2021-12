Alumnado de CIDE recibe solidaridad internacional

En medio de las críticas por hacer caso omiso a las demandas de la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aceptó firmar la carta de no represalias en contra del alumnado que tomó las instalaciones de su institución desde el pasado 29 de noviembre como protesta luego de que la funcionaria designó a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE y quien se ha caracterizado por destituir a académicos que difieren con sus opiniones.

Aunque la funcionaria firmó la carta de no represalias, a nivel internacional, investigadores han suscrito diferentes cartas con muestras de apoyo hacia los académicos y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y han expresado su preocupación por las acciones tanto de Romero Tellaeche como de la propia Álvarez-Buylla.

"Sin libertad académica, las sociedades no pueden desarrollar las herramientas que necesitan para resolver sus problemas y mejorar sus condiciones. Los gobiernos deben subvencionar y facilitar, pero no controlar para fines políticos, la educación y producción académica de alta calidad", se lee en una carta firmada por los premios Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio y James Heckman, Premio Nobel de Economía.

A esas muestras de apoyo se han sumado instituciones internacionales como el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Kellogg Institute For International Studies, de la Universidad de Notre Dame y el German Institute of Global and Area Studies.

El Conacyt informó en un comunicado sobre la firma de la carta de no represalias y señaló que este viernes por la tarde se llevará a cabo un encuentro presencial con la comunidad estudiantil del CIDE, a las 16:00 horas.

"Esperamos que en este encuentro se cumpla el compromiso de las y los estudiantes de liberar las instalaciones del CIDE y de dar por iniciada una agenda de trabajo conjunto entre las autoridades del CIDE y la comunidad estudiantil, con el acompañamiento y coadyuvancia del Conacyt", indicó el Consejo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, este acuerdo no había sido confirmado por parte de la comunidad estudiantil.