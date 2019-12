Alumnas de universidades privadas replican performance feminista

Este lunes, las estudiantes de la Universidad Iberoamerciana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se sumaron al performance creado en Chile "Un violador en tu camino". Vendadas con un pañuelo negro y portando uno verde en el cuello, en fila gritaron "el Estado opresor es un macho violador".

El grupo de alumnas se reunió en el patio de la Ibero tras terminar la conferencia del expresidente de Uruguay, José Mujica, a quien le fue concedido esta tarde el Doctorado Honoris Causa por su labor social.

En la Universidad Iberoamericana, académicas escribieron pancartas en las que mostraron su inconformidad ante la inseguridad que viven las mujeres: "¿Te cansas de oírlo?, nosotras de vivirlo", "El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo", "Eduquemos a no violar", entre otros mensajes.

"Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", exclamaron tomadas de la mano entre brincos y aplausos.

Mientras que en el ITAM, aparte de incorporarse estudiantes a "El violador eres tú", también profesoras de esta institución educativa replicaron el grito de lucha contra el "machismo".

La presidenta del grupo Cuarta Ola, organización feminista del ITAM, Isabel Mateos, explicó a EL UNIVERSAL que este performance también fue llevado a cabo en el CIDE, Tec de Monterrey y el Colmex.

"Es muy fuerte que se esté replicando en países de toda Latinoamérica porque habla de lo mucho que resuena este mensaje de violencia cotidiana que vivimos todas. Hay un problema generalizado, el hecho de que se esté replicando en tantos lados", expresó Isabel Mateos.

Por ello, detalló que entre estas universidades se pusieron de acuerdo este lunes a las 14:30 horas para replicar este acto.

"Nosotras decidimos hacerlo el día de hoy porque pensamos que nuestras universidades tendrían más personas y podíamos asegurar la asistencia de distintas compañeras, así como hacer un pequeño aniversario de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", explicó la presidenta del grupo Cuarta Ola.

"La violencia de género no sucede sólo hacia las alumnas, sino que también le sucede a profesoras, trabajadoras, administrativas", finalizó Mateos.

En el país se ha recreado este performance en la Ciudad de México, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Q. Roo y Michoacán. Incluso, la UNAM fue otra universidad que se unió a este grito contra la violencia de género.

El pasado lunes 25 de noviembre, el colectivo chileno conocido como "LasTesis", realizó por primera vez "El violador eres tú" o "Un violador en tu camino".

Luego de esa primera presentación en su natal Valparaíso, la canción de protesta se ha vuelto un himno para los movimientos feministas alrededor del mundo.