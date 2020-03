Alumnas exhiben a alumnos y profes

PACHUCA, Hgo.- Estudiantes universitarias y de preparatoria de Pachuca y Tizayuca realizaron un tendedero de denuncias de acoso en contra de sus compañeros y de algunos catedráticos.

En la Escuela Superior de Tizayuca (ESTi), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), las alumnas hicieron públicos diversos actos de acoso que involucran a docentes y directivos de la institución.

Las jóvenes, a través de un "tendedero", acusaron actos de acoso y responsabilizaron al director de la escuela, Fernando Navarrete Mendoza, de omisión y solapar este tipo de acciones, por lo que exigieron frene esta situación que pone en riesgo a las estudiantes.

También las denuncias alcanzaron a los Institutos de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) y al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICShu), donde señalaron que se sorprendió que un catedrático ejercía actos de acoso y al denunciarlo al secretario académico, Leandro Olguín, desestimó las denuncias.

En tanto que en ICShu, se señaló a varios profesores y estudiantes de cometer actos de acoso. Entre las denuncias se puede leer: "Deberías usar una minifalda más corta para verte más buenota".

"Mi exnovio es mi compañero de clase, me pegó dentro de informática ´nadie vio nada´, me salí de clase, me alcanzó y me aventó contra la pared, tuve moretones. Me tengo que esconder para decir las cosas porque mis compañeros justifican a sus conocidos", indicó.

También se señaló: "El semestre anterior tuve que convivir con mi abusador sexual, no lo corrían por tener familiares en la escuela".

En octubre de 2019, alumnas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades también realizaron un "tendedero" para realizar una denuncia abuso sexual y responsabilizando a autoridades universitarias de proteger al autor de este delito; el hecho fue ocultado y quedó impune debido a que el abusador, dijeron, es familiar de una funcionaria universitaria.

En la preparatoria número 1, también dependiente de la UAEH, las alumnas colocaron en los postes afuera de la institución varias denuncias.

Tanto en ICShu como en preparatoria 1, acusaron que los directivos obligaron a quitar las denuncias. En un anuncio las jóvenes señalan, "se tuvo que quitar el tendedero de la denuncia porque la administración de Ciudad del Conocimiento considera que no es apropiada esta idea de manifestación".