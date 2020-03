Alumnas retienen a profesor señalado de acoso

Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 39, ubicado en Nazareno Etla, municipio de los Valles Centrales, retuvieron encerrado en un aula por casi cinco horas a un docente a quien señalan de presuntamente acosar sexualmente a las jóvenes.

Se trata de un profesor de informática quien estuvo encerrado en un salón desde las 08:00 horas de este jueves, hasta pasadas las 13:00 horas, que se implementó un operativo para liberarlo.

Fueron elementos de la Policía Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), quienes lograron sacar al profesor del salón, con el rostro cubierto, y escoltarlo a la salida del plantel en medio de reclamos, rechiflas y molestia de las estudiantes y compañeros varones que las respaldaron.

De acuerdo a videos del momento, se observa que los alumnos persiguen a los policías que sacan al profesor en medio de insultos y empujones. Cuando es subido a la patrulla, dos jóvenes alumnas con el uniforme escolar se abrazan emocionadas.

Las estudiantes de este plantel denuncian que las autoridades educativas protegen al docente, ya que desde el 7 de marzo de 2019 se presentó una queja ante la Comisión Mixta Disciplinaria del Cobao por acoso sexual a una estudiante. A un año de distancia, el profesor continúa impartiendo clases.

Fue por esta situación, que consideran encubrimiento, que las alumnas decidieron protestar y retuvieron al docente en el aula donde imparte clases de informática.

Aunque las horas pasaban, las estudiantes no se retiraban pues aseguran que son varias las que han sido acosadas por el profesor.

Lo anterior se dio luego de que este jueves alumnas de este bachillerato se manifestaron para exigir un freno al acoso de compañeros y profesores, portando cartulinas para exigir atención a los casos y sanción a los responsables.

Además, elaboraron un tendedero a través del cual externaron sus denuncias contra docentes, en particular orientadas contra Jorge "N", a quien acusan de solicitar relaciones sexuales a las jóvenes a cambio de buenas calificaciones.

Con estos hechos suman 4 los plantes de bachillerato en Oaxaca en los que han estallado protestas de alumnas contra el acoso sexual del que son víctimas, presuntamente por parte de los profesores. El primero de ellos fue el de Tlaxiaco, siguió el de Pueblo Nuevo, uno más en Huautulco y ahora este en Etla.

Al respecto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares, urgió a la implementación de un protocolo para atender los casos de violencia de género contra las estudiantes y aseguró que esto se trata de "un fenómeno estatal que encabezan las mujeres adolescentes (...) que ha visibilizado la violencia que viven al interior de los centros escolares".

A través de un video, Rodrigo González Illescas, director General del Cobao, sistema adscrito al Gobierno de Oaxaca, aseguró que desde el primer momento de las denuncias se le ha brindado acompañamiento a las alumnas, que les reconocía el valor de alzar la voz contra estos hechos y aseguró se trabaja de manera coordinada para darle atención a las denuncias.

También dijo que se ha cesado a 11 trabajadores del sistema Cobao a quienes se les ha comprobado su responsabilidad en hechos de dicha naturaleza e invitó a alumnas y trabajadoras a denunciar este tipo de actos.

Hasta la noche de este jueves no se ha dado a conocer la situación jurídica del profesor que fue liberado por los policías.