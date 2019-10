Alumno bromea con tiroteo y causa alarma en Universidad de Yucatán

Versiones entre estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) sobre una supuesta balacera que armaría un estudiante este lunes, provocó alarma y la suspensión de clases en el Campus de las Ciencias Exactas de esa máxima casa de estudios, además de que las mismas autoridades de la escuela presentaron una denuncia por presuntos hechos delictivos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después se confirmaría entre los estudiantes vía WhatsApp y varios chats que se trataba de comentarios de un estudiante que hizo únicamente "en broma", pero que ocasionó incluso la movilización de elementos policiacos en prevención a hechos violentos.

La denuncia ante la FGE fue contra quien resulte responsable y no directamente contra el estudiante que pretendía llevar a cabo esta acción -y que horas más tarde dijo se trataba de una broma- además de que la situación de este joven se determinará una vez que concluyan las indagatorias en la misma Universidad de Yucatán.

En rueda de prensa, el abogado general de la UADY, Renán Solís Sánchez, explicó que las sanciones pueden ir desde una amonestación, suspensión o expulsión, ya sea del programa o de la misma universidad. Mientras tanto, los directivos analizarán -dentro de sus competencias- si el estudiante continúa asistiendo a clases o no.

Fue desde el pasado domingo por la noche cuando circularon en redes sociales imágenes de un chat de WhatsApp, mediante el cual un joven expresaba sus supuestas intenciones de llevar a cabo un tiroteo en la facultad de Matemáticas, donde actualmente estudia.

Las capturas de pantalla fueron dadas a conocer por el amigo a quien le envió esos mensajes, sin embargo, horas más tarde se dio a conocer que se trataba "de una broma".

En tanto, el rector de la máxima casa de estudios, José de Jesús Williams, recalcó que "para proteger la integridad del alumnado, docentes, trabajadores administrativos y manuales se acordó la suspensión de actividades hasta las 15:00 horas en ese campus universitario".

Además de que solicitaron que elementos de la Secretaria de Seguridad Pública lleven a cabo la vigilancia del campus, siempre respetando la autonomía de la universidad.

Aclararon que no han tenido contacto con alguno de los jóvenes involucrados, sin embargo, afirmaron se le respetará su derecho de audiencia para que expliquen lo sucedido.

Descartaron que este suceso haya afectado las actividades en otros planteles y confirmaron que aunque la UADY cuenta con personal de vigilancia, se analizará incrementarla y también trabajar para fortalecer los protocolos de actuación y seguridad en las instalaciones académicas y universitarias.