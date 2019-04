Alumnos dedican altar a alumna asesinada en CCH Oriente

Con dos veladoras encendidas, ramos de flores y poesía, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente se despidieron de su compañera Aideé Mendoza, asesinada en su salón de clases ayer lunes.

"Lamento que mañana no puedas salir a pasear, a estudiar. Lamento que no puedas tomar la mano de quien amabas", señala el mensaje colocado en pancartas frente a la puerta del plantel.

"Aideé, tú eres la semilla que germinará en la consciencia de todos".

Esta tarde de martes, alumnos del CCH Oriente, de las facultades de Química, Filosofía, Ciencias Políticas y Economía se reúnen en asamblea a las afueras del plantel para decidir las acciones a seguir después del asesinato de Aideé.

Los jóvenes reclaman que la respuesta de la Rectoría de la UNAM es insuficiente, puesto que no se ha dado información sobre los hechos ocurridos en la institución y porque no se ha reconocido el asesinato de la joven como tal. Reclaman que expresar condolencias e indignación es insuficiente.

Se ha acordado que el jueves se celebrará a las 13:00 horas una mesa en la que demandan la participación de autoridades de seguridad de la Ciudad de México e incluso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Reclaman que se sienten inseguros dentro de sus propios salones.