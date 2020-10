Álvarez Buylla, directora de Conacyt, genera discusión sobre el Che

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha sido duramente cuestionada en redes sociales, luego de una publicación en su cuenta de Twitter en la que recordó a Ernesto "Che" Guevara, a 53 años de su muerte.

"Ernesto 'Che' Guevara, líder revolucionario que luchó por la justicia social y acogió la causa de los más necesitados, cayó en combate el 8 de octubre de 1967 en Bolivia. Fusilado un día después, su recuerdo permanece: 'Podrán morir las personas, pero sus ideas jamás'", escribió la noche del jueves.

La publicación cuenta con cientos de comentarios, mil 400 retuits y casi 4 mil "me gusta". La gran mayoría de los usuarios le han reprochado a la funcionaria su mensaje pues, argumentan, Che Guevara fue "un asesino".

Otros usuarios le expresaron que "ojalá defendiera con la misma pasión a la ciencia, la tecnología y la cultura". Y es que a lo largo de esta semana se generó un intenso debate en la comunidad científica y cinematográfica, por la aprobación de los diputados del dictamen por el que se eliminan 109 fideicomisos, entre el ellos el FIDECINE y 91 relacionados con la investigación científica y tecnológica. La próxima semana se prevé que sea discutida en la Cámara de Senadores.

En este mismo sentido, otros usuarios le recordaron que en mayo pasado aseguró que el Conacyt respaldaba la conservación y protección de los fondos fiduciarios de sus 26 Centros Públicos de Investigación, pues, dijo, "eran indispensables para su operación y para el impulso de la soberanía científica y tecnológica de México".

"Curioso, él no traicionó a sus ideales. Usted no duró ni 6 meses defendiendo los fideicomisos. Cambió de parecer apenas el presidente se lo dijo. Muy disciplinada", le escribió un usuario.

En su defensa, el historiador Pedro Salmerón, escribió: "La derecha golpista, que detesta la libre opinión y la libre expresión, en cacería de brujas contra una científica que expresó su personal sentir sobre un hecho histórico. ¡Bravo!".

A lo largo del día "Che Guevara" se ha mantenido en tendencia en redes sociales por su aniversario luctuoso. A 53 años de su muerte, se han creado diversas ideas sobre quién era el Che, el debate se ha dividido entre quienes lo consideran un represor y otros un luchador social.

En 2001 el sociólogo Gabriel Careaga, escribió en la revista Estudios Políticos, que detrás del mito, de la utopía, de lo imaginario, "existió un hombre con cualidades y deficiencias, quien pensó que el único camino para transformar la sociedad era la revolución. Ese era el fin último, sin embargo, no pensó en cómo administrar a un país después de la transformación. Su ideal era utópico y cuando estaba a punto de morir, como una imagen cinematográfica, se dio cuenta de las limitaciones de la Revolución".