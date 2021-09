Álvarez-Buylla también participó de los eventos que denunció a FGR, acusa científica

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), participó en foros y actividades financiadas con los recursos que, según ella misma, se dispersaron con poca claridad y que hoy son motivo de una denuncia de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y académicos de esa institución, dijo esta noche Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) entre 2012 y 2014.

Dutrénit Bielous, quien tiene estudios de posgrado en Economía en la Universidad de la Habana y de Maestría en la misma especialidad por la Universidad Autónoma de México (UNAM), fue enfática al asegurar que al menos en dos de esos eventos hubo participación de la actual titular del Conacyt, dependencia que denunció ante un Ministerio Público posibles irregularidades del FCCyT.

Dutrénit, quien es una de los 31 científicos e investigadores a los que indaga la FGR por supuesta "delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades", afirmó que las acusaciones en su contra y de sus colegas son parte de una persecución sin sentido.

Entrevistada en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela y que se transmite por SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube, la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en el nivel III y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, expuso que estuvo con Álvarez-Buylla Roces en al menos dos eventos del FCCyT, organización que hoy está envuelta en la polémica.

–¿La directora del Conacyt, Álvarez-Buylla, participó de alguna manera en alguna de las actividades de ustedes, y que se financiaron con estos recursos? –le cuestionó esta noche Páez Varela.

–Sin duda, sin duda. Me tocó participar, yo ya no era coordinadora, pero me tocó participar en varios eventos que se organizaron en las oficinas del Foro y fueron eventos organizados donde ella participó, eso es información pública –respondió la investigadora.

–Es decir, la directora del Conacyt, que es la que presenta la denuncia por 50 millones de pesos, ¿ella también formó parte de los eventos que se organizaron y que la FGR califica como delincuencia organizada? ¿Ella también formó parte de estos eventos? –preguntó Alejandro Páez.

–Sí, por lo menos durante el periodo que estuvo como directora, en los primeros seis meses, que fue cuando las relaciones eran todavía más o menos normales, dentro de la nueva normalidad. Ella participó, yo estuvo con ella al menos en un evento, si no es que en dos –aseguró Dutrénit Bielous.

La investigadora hizo estas afirmaciones a horas de que Álvarez-Buylla desconoció la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 investigadores.

"No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer Gobierno de la Cuarta Transformación a acusar absolutamente a nadie", expresó al ser cuestionada sobre el tema a su llegada a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo I.

"NO HUBO DESPILFARROS"

Dutrénit Bielous afirmo de que durante su gestión del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico los recursos se utilizaron de manera adecuada.

"Yo sí afirmo que en mi periodo no hubo despilfarro de recursos, no hubo opulencia, se gastó los recursos en lo que había que gastarlo. Si ustedes vieran el informe mío del 2014, cuando terminé mi periodo, si ustedes vieran las actividades que se desarrollamos no creían que los recursos que obtuvimos fueron tantos", dijo en entrevista para "Los Periodistas".

La FGR acusa a servidores públicos del Conacyt de crear una empresa privada para después incorporarse a ella, con lo que habrían violado la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.

"Ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos", argumentó ayer en un comunicado la dependencia liderada por Alejandro Gertz Manero.

Bielous consideró que ella y sus compañeros son víctimas de una persecución y consideró un exceso que la FGR busque privarlos de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, una cárcel de máxima seguridad.

"Nosotros como víctimas, no podemos verlo de otra forma. Exactamente cuál es el meollo, no lo sé, no puedo entender esta magnitud tan exagerada de crimen organizado. Que nos revisen las cuentas, yo no tengo ningún problema, tengo la conciencia totalmente tranquila. Yo no tengo problema que revise mi cuenta, ¿pero tengo que hacerlo estando presa en un penal de alta seguridad? Es un exceso. Que metan presos a los que tienen que meter presos, que sí los hay y que no están en la cárcel", sentenció.

Ayer, la FGR anunció que volverá a solicitar órdenes de aprehensión contra los 31 científicos, académicos y exfuncionarios de Conacyt por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, esto luego de que un Juez federal del Penal Federal de Almoloya le negó a la dependencia girar las órdenes.

"No hemos tenido acceso a las carpetas de investigación"

El Universal.- Rodrigo Roque, doctor en derecho y uno de los 31 señalados por el Conacyt y la Fiscalía General de la República (FGR), señala que él y sus compañeros "no son delincuentes" y que quiere colaborar para esclarecer toda la situación.

Sin embargo, esto no se ha podido porque a pesar de haberlo solicitado en tres ocasiones a las autoridades, no ha tenido acceso al expediente, y a pesar de que al Consejo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla también le informó quién era su abogado y cuál era su domicilio, para que le hicieron llegar la información correspondiente.

"Yo le dije a Conacyt este es mi domicilio y este es mi abogado, dame audiencia, porque quiero saber de qué me estás acusando, porque como persona tengo derecho a la presunción de inocencia -que sí lo soy-, y a defenderme de manera adecuada y hasta este momento la Fiscalía no me ha dado oportunidad y eso que formalmente ya se lo pedí de manera diferente tres veces. Nosotros no tenemos nada que esconder e incluso, hemos querido enfrentar el proceso compareciendo ante la Fiscalía en la carpeta y no hemos podido. En cuanto me den acceso a la carpeta con todo gusto me presentaré porque tengo argumentos jurídicos, estoy dispuesto a enfrentar", dijo Roque esta mañana en el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Durante la conversación, el exfuncionario de Conacyt fue cuestionado sobre las labores que desempeñó y desde el inicio declaró que fue un "funcionario honesto", que nunca robó "un quinto"

"Fui un funcionario honesto, nunca robé un quinto, porque sí habemos funcionarios honestos. Estamos sorprendidos no sólo de la acusación del tema patrimonial sino del extremo de la acusación sobre delincuencia organizada. No lo somos, no tenemos ese perfil ninguno de los que estuvimos ahí", indicó

También señaló que actualmente está "distorsionada la discusión y la forma en que se ha planteado este tema, porque se tiene la percepción de que nos organizamos para organizar una ´empresa privada´ y la verdad es que eso no es cierto".

Esto porque el conflicto del Conacyt en contra de los 31 científicos inició porque el Consejo dejó sin recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., bajo el argumento de que era una asociación civil, a pesar de que la Ley de Ciencia señalaba en su artículo 38 que: "El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo".

"Pero como lo dice el juez, el Foro es el depositario de una función consultiva, que significa que es una especie de interlocutor del Consejo y del Estado, por lo tanto, sí tiene una función específica, pero tiene que ser autónomo, por lo tanto se crea como asociación civil para que no dependa de Conacyt, y dos, la ley garantiza su financiamiento. La ley nos obligaba a financiar al foro porque también el estatuto orgánico de Conacyt dice que el foro se habría de constituir como una asociación civil. Ahí estaba la figura, la obligación legal, los recursos se transferían ya directamente señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) autorizado por el Congreso de la Unión", explicó Roque.

Debido a todo el mecanismo para otorgar recursos al Foro, indicó Roque, no había espacio para desvío de recursos y enfatizó que no se trató en ningún momento de una empresa privada: "Sí tiene una figura de asociación civil, pero no puede ser un vehículo de lavado de dinero, como se está señalando. El foro es una instancia legal creada para que las instituciones de educación superior y el sector privado se comuniquen con el Conacyt. Me parece sorprendente que esté ocurriendo todo esto, porque es clarísimo lo que dice la ley, pero afortunadamente, también estoy satisfecho que el poder judicial se haya dado cuenta de esto y lo haya señalado con toda claridad".

Ayer jueves, Álvarez-Buylla dijo no saber de qué le hablaban cuando fue cuestionada sobre la acusación contra los 31 científicos: "A mí lo único que me interesa saber es que si hay una nueva consignación, nuevamente el poder judicial actúe como es su función: dirimir de manera imparcial y vuelva, como ya lo hizo afortunadamente, a decir que hubo legalidad. Cuando nosotros estuvimos en el Conacyt lo hicimos trabajando con mucho entusiasmo por el país, porque nosotros creemos que la ciencia, la tecnología e innovación es la única inversión a largo plazo que puede hacer este país para salir más rápido de sus problemas, para desarrollarnos mejor. Fue una administración donde se lograron récords de inversión en materia de ciencia y tecnología. Estoy preocupada porque no sé lo que pueda ocurrir".