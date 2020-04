Álvarez-Icaza destina 30% de su dieta a familiares de desaparecidos

El senador Emilio Álvarez-Icaza Longoria, sin bancada, informó que 30% de su dieta tiene como destino el apoyo a "familiares de personas desaparecidas quienes viven una situación mucho más dramática y difícil que la que ya presentaban antes del Covid-19".

Señaló en su red social que este aporte lo lleva a cabo de manera voluntaria y contrario a ello, recortar salarios y aguinaldo es inconstitucional y el Senado, donde se elaboran las normas que rigen a la nación, no puede ser ello un "anti-ejemplo", expuso.

Emilio Álvarez-Icaza Longoria, senador representante de la Ciudad de México, tiene un perfil curricular centrado en los derechos humanos, y en esa agenda figura la problemática de las personas desaparecidas.

En su exposición dijo: "pondré particular atención, aunque no exclusivamente, en la gente de la Ciudad de México, a la que orgullosamente represento en el Senado. Cada mes haré el donativo correspondiente y lo haré público en aras de honrar mi compromiso y de la transparencia y rendición de cuentas tan necesarias".

Sostuvo que "el recorte de salarios y aguinaldos es inconstitucional e ilegal, pues son derechos establecidos en la Constitución. Por eso me opongo a su recorte. Son irrenunciables".

Agregó que la SCJN y la CIDH han establecido que los salarios y aguinaldos están protegidos por la ley.

"No seamos anti ejemplo en el respeto de los derechos laborales. Sentaríamos grave precedente que muchos quieran imitar", indicó.

Además, "el Senado debe ser actor central en la búsqueda de soluciones, garantizando y no renunciando a su fundamental operación. Debe convocar a la comunidad intelectual y científica, para formular las mejores políticas públicas y legislativas ante la crisis. De ese tamaño es su obligación".