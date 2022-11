Amaga el PRI en San Lázaro con votar en contra del Presupuesto 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Mientras la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no modifique el Proyecto de Presupuesto Federal 2023, la fracción tricolor votará en contra, aseguró el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, quien afirmó que por cuarto año consecutivo, el gobierno federal pretende disminuir recursos a programas de salud, educación, empleo, e infraestructura, así como en las necesidades de las mujeres, la niñez y la adolescencia, y en las personas con discapacidad. Dijo que se debe exigir a los gobernadores y presidentes municipales que se opongan al Proyecto de Presupuesto Federal (PPEF) 2023 y que reclamen lo que sus estados se merecen.

El coahuilense explicó que la semana que está por iniciar se votará el destino que tomará el dinero de los mexicanos, pero precisó que para la mayoría de los estados no hay recursos para infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, obras educativas, para proyectos del IMSS y del ISSSTE, no hay un peso para pueblos mágicos, salud, o seguridad, situación que no sucede en las entidades de Tabasco y Quintana Roo, por los proyectos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Ejemplificó que en Coahuila hay un gasto de cien mil millones de pesos, mientras que para el tren maya son 150 mil millones de pesos, aún cuando esta entidad es el segundo exportador del país.