Amaga López Obrador con renunciar a Morena

Ciudad de México.- El presidente Andrés M. López Obrador advirtió que si el partido que fundó —Morena— se echa a perder, renunciará a su militancia y pedirá a ese instituto político que cambie de nombre.

"Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran el nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar la Cuarta Transformación de la vida pública del país. No se debe manchar ese nombre", advirtió.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario confirmó que asistirá a las reuniones plenarias de los senadores y diputados de Morena este jueves a las 12:00 horas, donde les entregará una carta con sus recomendaciones de cara al proceso de renovación de la dirigencia nacional.

"Que se ponga siempre por delante el interés de la nación. Es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal", dijo.

En otro tema, el Presidente negó que tuviera injerencia en la salida del periodista Carlos Loret de Mola de la empresa Televisa. "No tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro", afirmó.