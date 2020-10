Amagan con impedir destrucción de amapola

Campesinos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, ubicados en la Sierra de Guerrero, advirtieron que impedirán que el Ejército destruya sus plantíos de amapola, puesto que es la única actividad económica que les permite sobrevivir. En un documento, pobladores de 33 comunidades de estas dos localidades explicaron que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con obras y apoyos para disminuir el rezago y la marginación en la que viven.

"Desde el año anterior nos han venido haciendo tontos de que nos iban a apoyar. Hablamos de educación, salud, caminos, carreteras... y todo quedó a medias, y la verdad es que estamos olvidados", se lee en el documento. Los campesinos denunciaron que desde hace años han solicitado la entrega de apoyos, proyectos productivos y obras para poder diversificar sus actividades económicas; sin embargo, no han tenido respuesta ni de gobiernos anteriores ni del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El año pasado, en más de dos ocasiones retuvieron a militares para presionar a las autoridades a fin de que atendieran sus demandas. Los liberaron cuando llegó al lugar Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, entonces superdelegado del gobierno federal, a entregar apoyos, como fertilizante. Los pobladores emplazaron a las autoridades a que cumplan con sus demandas, de lo contrario —advirtieron— bloquearán carreteras federales en la Costa Grande y en la región Centro.

"Defenderemos nuestro trabajo a como dé lugar, hasta que nos den apoyos que nos sean suficientes para el sustento de nuestras familias. Estamos decididos a no permitir que destruyan nuestros plantíos de amapola, ya sea por aire o por tierra". Responsabilizaron a las autoridades en caso de que haya un "percance" con los helicópteros del Ejército cuando vayan a fumigar sus plantíos.