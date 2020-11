Amagan familiares de víctimas de la Guardería ABC con tomar Segob

Familiares de los niños que hace 11 años fallecieron en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, amenazaron con tomar las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) si no son atendidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Los familiares de las víctimas instalaron un plantón afuera de la Segob desde el pasado lunes, pero ahora amagaron con ingresar al inmueble si el subsecretario Alejandro Encinas no los recibe, como máximo, a las 15:10 horas.

Los padres de los menores fallecidos exigen que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les repare el daño por la pérdida de sus seres queridos; este tipo de reparación conlleva compensaciones económicas, atención psicológica y médica.

Pedro González León, familiar de una menor fallecida en la Guardería ABC, indicó que su exigencia también está relacionada con el acceso a la justicia, ya que hasta ahora no se ha castigado a todos los responsables del incendio.

Asimismo, esta mañana los mismos familiares de víctimas que hace dos meses tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entraron por la fuerza a las instalaciones de la Segob.