Amagan médicos con marcha nacional para el 1 de agosto

Al no concretar una mesa de diálogo con autoridades sanitarias, personal médico que protestó frente a la Secretaría de Salud este miércoles anunció una movilización nacional para el próximo 1 de agosto.

Los inconformes laboran en esa dependencia, así como en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y servicios estatales.

"Nos tomaron el pelo una vez más: prometieron que nos atenderían funcionarios de primer nivel de cada institución y sólo llegó alguien de salubridad de la Ciudad de México.

"Las movilizaciones continuarán el próximo 1 de agosto", afirmó Rafael Soto, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Desde las 16:00 horas, médicos y enfermeras se reunieron frente a las Oficinas Centrales del IMSS para denunciar falta de equipo de protección personal para atender casos de Covid-19 y presuntos despidos de personal que exigió estos insumos.

"¡No somos héroes, somos seres humanos!", gritaron los más de cincuenta trabajadores sobre Paseo de la Reforma, mientras en Palacio Nacional el presidentes Andrés Manuel López Obrador celebraba su segundo aniversario desde que ganó la elección para llegar al cargo.

Con la invitación de dialogar con autoridades sanitarias, los manifestantes tomaron la avenida y se dirigieron a la sede de la Secretaría de Salud, pero antes guardaron un minuto de silencio por los compañeros que se contagiaron y fallecieron por el virus.

"Hay que recordarle a los funcionarios que no somos héroes, sino seres humanos", señaló Rafael Soto.

Luego de prender velas blancas en honor del gremio, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud se instalaron sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma en espera de que una comitiva entregara sus pliegos petitorios.

"Nos piden dialogar, no hay que cerrarnos, pero si no hay respuesta, seguiremos en las calles, protestaremos hasta hacernos escuchar", expresó Alejandra, enfermera del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Soto comentó que funcionarios de las cuatro instituciones sanitarias recibirían sus peticiones.

"Hay personal muriendo porque no hay equipo de protección. Los médicos y enfermeras tienen miedo de denunciar, no lo vamos a permitir, no más 'charrismo' sindical, tenemos que defender nuestros derechos, por eso entraremos a dialogar".

Otra exigencia es que se reinstale en sus puestos a quienes presuntamente fueron despedidos tras evidenciar la situación que se viven en las unidades médicas.

"En las marchas, los trabajadores no se quitarán su cubrebocas, porque temen represalias, ya despidieron a unos compañeros y no toleraremos injusticias", indicó.

Casi 30 minutos después, la comitiva salió del edificio de la Secretaría de Salud sin llegar a un acuerdo y con molestia porque sólo un funcionario de la dependencia de la Ciudad de México los recibió. Por ello, los manifestantes anunciaron movilizaciones para el próximo 1 de agosto.

"Es una burla y no lo vamos a permitir, es muy triste que el director del IMSS, Zoé Robledo, no nos escuche, que no llegara nadie de esa institución ni del ISSSTE, o de la secretaría federal, por eso haremos un congreso el 1 de agosto y haremos movilizaciones a nivel nacional", enfatizó Rafael Soto.