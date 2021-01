Ambulantes del Centro Histórico esperan regresar a trabajar

Pese a las afectaciones económicas que sufrirán este Día de Reyes, los comerciantes en vía pública del Centro Histórico confían en regresar a trabajar el próximo domingo, luego que la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, cambie de semáforo sanitario.

Por lo pronto, aseguraron Alejandra Barrios Richard y Diana Sánchez Barrios, dirigentes de las organizaciones "Asociación Legítima Cívica Comercial" y "ProDiana", respectivamente, sus agremiados respetarán la medida decretada por la autoridad y siguen sin salir a ofrecer sus productos.

Sin embargo, Barrios Richard lamentó que el Gobierno capitalino hasta el momento no les ha cumplido con la entrega de apoyos, por lo que continúa con la entrega de despensas, cuyo dinero proviene del fideicomiso creado por ella, "lo que nos permite, de alguna manera, enfrentar los estragos de esta crisis", comentó.

Sostuvo que el subsecretario de Gobierno, Efraín Morales López, no ha cumplido su palabra de que daría apoyos a los comerciantes en vía pública, "nosotros respetaremos las medidas establecidas por las autoridades, aunque ellas sólo siguen con falsas promesas", denunció la lideresa.

Caso contrario ocurre con los agremiados de Diana Sánchez, quien agradeció el apoyo de Morales López, al entregar despensas y un vale de mil pesos a sus tres mil agremiados, "lo que nos permitió pasar una Navidad y Año Nuevo menos triste, pues al menos tuvimos algo para comer; algo es algo", comentó la líder comercial.

"Mis respetos a Efraín, pues ha cumplido íntegramente con su palabra, como lo destacó al asumir el cargo. No tengo queja de él y, por el contrario, le agradezco el apoyo, pues aligeró la crisis que vivimos al habernos confinado de nueva cuenta en nuestra casa", comentó la luchadora social.

Sin embargo, coincidió con su madre, Alejandra Barrios, de que los comerciantes en vía pública del Centro Histórico necesitan llevar dinero a su familia, "por lo que todo apoyo es insuficiente; urge retornar a nuestra actividad. Y confiamos que esto ocurra el próximo domingo", señalaron en entrevista por separado.

De igual forma, lamentaron que el Gobierno capitalino realice marcadas diferencias con el gremio, "pues mientras a los comerciantes de Tepito no los han molestado, a nosotros, a los del Centro Histórico, nos ha prohibido toda actividad y no se vale", manifestaron.

Barrios Richard insistió que sus agremiados no aguantan más, "pues cuando medio salían de sus deudas, nuevamente les ordenan encerrarse en sus casas y, al igual que antes, les ofrecen apoyos que saben que nunca llegarán. No nos dejan otro camino que volver a la toreada, aunque sabemos del riesgo", enfatizó.

Ambas dirigentes de los ambulantes del Centro Histórico enfatizaron que sus representados están listos para reiniciar labores el próximo domingo, "y aceptaremos las condiciones que nos imponga el Gobierno, pero por el amor de Dios, ya no nos mantengan encerrados. Sabemos del riesgo, por lo que seguiremos con las medidas sanitarias para protegernos y cuidar a los clientes", destacaron.