Ambulantes del Centro Histórico se adelantan y reanudan labores

Pese a que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunciara la reanudación de actividades para los ambulantes el 30 de junio, muchos de ellos ya se encuentran en las calles del centro de la capital.

Sin embargo, la señora Cecilia que con su hermana vende artículos de belleza comentó que desde hace aproximadamente 2 semanas tuvo que abrir su local, ubicado en la calle República de Argentina, pues ya no tenía "ni para comer".

"El dinero ya no me alcanzaba para el gasto de todos los días, solo le pude pagar unas semanas a mis empleadas porque lo poco que tenía era para que sobreviviera mi familia, pero ya se me acabó todo", detalló.

Cecilia no es la única, pues a solo un día de volver a sus actividades de manera formal, sobre República de Uruguay, Venezuela y Perú, son cientos de ambulantes que no pudieron esperar para regresar a trabajar.

De igual forma, sobre Eje Central, Venustiano Carranza y Artículo 123 son muchos los locales que también realizan ventas con las cortinas y puertas entre cerradas, pues comentan los empleados que su situación económica ya era muy mala.

La mandataria anunció el viernes pasado que la Ciudad de México pasaría de semáforo rojo a naranja, por lo que, a partir de este martes, los comercios ambulantes podrían regresar a las calles tomando todas las medidas sanitarias, así como de forma gradual y alternando días de trabajo.