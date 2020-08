Ambulantes que son vulnerables tendrán espacio para ventas: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que es común que líderes de comerciantes sigan utilizando a personas vulnerables para vender en la vía pública, y así cobrarles, por lo que se encuentran realizando censos individuales de los vendedores para tener control.

"Muchas veces son los liderazgos, no solamente quienes promueven que haya personas vulnerables que ocupen el espacio, no para darles una oportunidad de trabajo, sino más bien en una forma de explotación porque les quitan una parte de los recursos de lo que venden, sino que hay estas prácticas en donde se les está quitando una buena parte de los recursos que se utilizan", dijo.

Agregó que la administración local está afrontándolos a través de censos individuales, "lo que queremos es que haya una relación directa entre la persona y el Gobierno, que no tenga

que haber intermediarios".

Hoy domingo EL UNIVERSAL publicó que ambulantes desafían a policías y se instalan y entre el ajetreo diario se pierde la sana distancia, esto al recorrer la calle del Centro Histórico de la Ciudad de México, sin embargo, las autoridades no pueden hacer algo.

El sábado la mandataria capitalina informó que los comerciantes ambulantes que pertenezcan a grupos vulnerables serán reorientados a un espacio donde se les permita continuar su venta y explicó que debe combinarse el ordenamiento con la sensibilidad.