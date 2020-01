Ambulantes realizarán performance "El golpeador eres tú" en el Zócalo

En respuesta a las agresiones físicas, robo de mercancía, violaciones a sus derechos humanos, abuso de poder y exceso del uso de la fuerza pública por parte de policías, comerciantes ambulantes del Centro Histórico anunciaron que este viernes, a las 09:30 horas, realizarán un performance titulado "El golpeador eres tú", el cual interpretarán en la plancha del Zócalo capitalino.

Así lo informó en conferencia Diana Sánchez Barrios, dirigente y activista en pro de los derechos humanos, quien dijo que no es con amenazas como van a dejar de vender. "Así que la jefa de Gobierno, no se equivoque. No quiera espantarnos con revocarnos los Permisos Temporales Revocables (PRT), con el' petate del muerto'", advirtió.

Contrario a ello, sostuvo que mejor genere empleos bien pagados, "y si ha pensado en dar más plazas, está bien, pero que no entregue predios destruidos en los cuales ni las ratas entran. Por si fuera poco, busca establecer en la calle de Paraguay a los comerciantes, cuando ella sabe que ese lugar es guarida de rateros, secuestradores y asesinos".

Lamentó que, como académica y como mujer, ejerza violencia de género en contra de los vendedores en el espacio público. "Que mande a golpear, a encarcelar a los delincuentes, pero contra nosotros, que sólo queremos trabajar, ganarnos el dinero con esfuerzo, eso es abuso de poder", enfatizó.

De igual forma, sentenció la activista, que si quita los PTR, "entonces sí, las calles del Centro Histórico y de toda la Ciudad de México estarán repletas de vendedores y no habrá poder humano que los 'borre', debido a que tienen que laborar para llevar el sustento diario a la familia", reiteró.