AMDA alerta sobre fraudes para legalizar autos "chocolate"

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hizo un llamado a la población a no caer en el juego de algunas organizaciones que defraudan a los dueños de un auto "chocolate", haciéndoles creer que con una cuota de afiliación legalizarán sus vehículos.

De acuerdo con los distribuidores, existen decenas de organizaciones que prometen regularizar los vehículos a cambio de dar una cuota por el "registro en la organización", con el cual les otorgan un cartón que carece de cualquier respaldo legal.

"Esto se ha convertido en una espiral de mentiras, ilegalidad y extorsión: introducen al país vehículos de contrabando y de procedencia dudosa, en mal estado mecánico, incluso robados".

"Luego les cobran una cuota para pertenecer a una organización bajo el engaño de que les facilitarán la circulación y la legalización, dicen que está por venir una regularización y les vuelven a cobrar", dijo Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA.

La Asociación destacó que no hay ningún avance en la regularización de autos "chocolate" en el Congreso, pues la elaboración, presentación e incluso emisión de un "punto de acuerdo" no es vinculante, es decir, sólo es un documento que el Legislativo emite al Ejecutivo con algún comentario o recomendación pero no implica ninguna acción legal.

Rosales invitó a la gente a no dejarse engañar ya que su patrimonio está en riesgo, por lo que recomendó comprar un auto usado a uno importado de manera ilegal con el riesgo de que las autoridades puedan confiscarlo en cualquier momento.

El vocero de AMDA aseguró que existen indicios de delitos tales como contrabando, lavado de dinero, defraudación fiscal y fraude en la importación de vehículos usados que deben ser perseguidos penalmente.

"Estamos convencidos de que somos mucho más los que respetamos la ley y pagamos impuestos, por lo que una vez más nos adherimos a la excitativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando refiere que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", indicó Rosales.