Amenazan de muerte a alcaldesa de Los Reyes La Paz

La alcaldesa morenista de Los Reyes La Paz, Olga Medina Serrano, denunció que ella y su familia han sido amenazadas de muerte, principalmente a través de redes sociales, por lo que solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que se inicie una carpeta de investigación para detener a los presuntos responsables.

La edil reconoció que desde que comenzó su gestión, el 1 de enero de 2019, ha sido agredida, pero desde que la administración local implementó restricciones para la operación del comercio, ocasionadas por la pandemia, las intimidaciones se incrementaron.

Además, se ha detectado a personas no identificadas que han tomado fotografías de la fachada de su domicilio, imágenes que se han difundido en redes sociales junto a llamados a la población para agredir a la presidenta municipal y a su familia.

"Ya déjate de tus amenazaditas y cuando quieras te presentas aquí conmigo. Yo soy mujer, supongo que si dices la verdad, tú eres hombre, porque para ser hombre se necesitan muchas cosas que desgraciadamente a ti te faltan", le dijo Medina Serrano a uno de los supuestos responsables.

La alcaldesa atribuyó que las amenazas se pudieron originar debido a que el ayuntamiento no permite el funcionamiento de algunas actividades comerciales para tratar de evitar más contagios de coronavirus.

"Entonces tuvimos que proceder con mucho cuidado, siempre lo hemos hecho con tanto que, aunque se quejan nosotros, no hemos recibido ninguna queja o recomendación de dependencias a nivel federal, estatal o municipal de derechos humanos", declaró.

Medina Serrano solicitó la intervención de la Policía de Investigación Especializada en Delitos Cibernéticos para saber el origen de los mensajes, pues "sabemos que no va a dar su verdadero nombre, pero sí está muy pesado, porque amenaza a mi familia y a mí, de una forma soez, majadera, con una intención de atemorizarme", acusó.

Durante los últimos meses se han retirado, en atención a denuncias ciudadanas por la invasión de la vía pública, 40 puestos metálicos que se encontraban establecidos en las banquetas de las calles Simón Bolívar, San Francisco y carretera México-Puebla, de la cabecera municipal y la calle José María Morelos esquina con la carretera México- Texcoco, colonia Magdalena Atlipac, lo que ha ocasionado malestar en los propietarios y sus organizaciones.

"Los líderes [son los] perjudicados, porque ven pérdidas económicas y políticas", señaló la edil morenista.