AMIIF garantiza abasto de medicamentos ante contingencia del Covid-19

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), que agrupa a 60 laboratorios farmacéuticos tanto nacionales como extranjeros, aseguró que cuentan con los insumos suficientes para garantizar el abasto de medicamentos en el país para enfrentar la epidemia del coronavirus.

Cristobal Thompson, director ejecutivo de la AMIIF, mencionó que los laboratorios farmacéuticos están en coordinación con el gobierno para asegurar que los medicamentos fluyan en donde se requieren para atender las necesidades de los pacientes.

"El sector no tiene ningún problema en abastecer el mercado nacional", aseguró.

Ante las compras de pánico que los mexicanos han hecho recientemente de paracetamol o Plaquenil (un fármaco para tratar lupus y malaria), pues se presume que son los que funcionan para tratar el Covid-19, Thompson recomendó no automedicarse y reiteró que aún no ha salido un estudio oficial que asegure que el Plaquenil resulta efectivo para tratar esta enfermedad, pues apenas se están haciendo las pruebas a nivel internacional.

AMIIF exhortó a la población a no hacer compras de pánico de medicamentos: "Debemos afrontar esto con decisiones informadas.Tomar la información de fuentes oficiales. Hay suficientes fuentes oficiales y datos confiables para salir y tomar decisiones informadas".

Esta semana, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica cumplió 70 años en el país, periodo donde se consolidó la operación de muchas compañías nacionales e internacionales.

México es el mercado número 14 a nivel mundial en cuanto a productos farmacéuticos.

A principios de año, el pronóstico de venta era de 26 mil 276 millones de dólares en fármacos en el país, casi el doble de lo que valía el mercado en 2011. Pero la propagación del coronavirus podría mover estas previsiones de mercado.

"Estábamos muy positivos este año en cuanto al desenvolvimiento, pero esta pandemia está trastocando los planes globales.

"Tenemos que medir los impactos en la salud para que se tomen las mejores decisiones para que cuando salgamos, lo hagamos menos vulnerables como país y podamos volver a ejecutar los planes que teníamos", agregó Thompson.

Entre los laboratorios farmacéuticos que conforman la AMIIF están Abbvie, Armstrong, Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Chinoin, Gilead, Grunenthal, GlaxoSmithKline, Lilly, Lundbeck, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi, Takeda y Ucb, entre otros.