AMLITOS, dentro de gastos de propaganda utilitaria de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) podrá contar la propaganda utilitaria, como los AMLITOS, como parte del gasto de precampaña y campaña de Morena, al considerar que reciben un beneficio en eventos que pueden afectar la equidad de la contienda.

El proyecto aprobado por unanimidad en el Consejo General sentará un precedente para los partidos políticos, además de que también aplicará en tiempo ordinario, es decir, cuando no está transcurriendo un proceso electoral.

Sin embargo, el partido podrá deslindarse de este tipo de propaganda a fin de que no sea contabilizada, pero sólo podrá hacer efectivo si es oportuno y eficaz.

La representación de Morena consultó al INE si la venta de artículos utilitarios con signos o rasgos identificables del partido entre particulares les genera algún beneficio, incluso si no se benefician de esta venta.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE el principio rector de equidad en la contienda electoral, aun cuando los artículos utilitarios sean vendidos por terceros ajenos a los sujetos obligados, se debe cuantificar el beneficio que éstos les pudieran generar, únicamente cuando se tenga certeza que estos son comercializados y utilizados durante la realización de los eventos electorales.

Puntualizó que la venta de esta propaganda utilitaria puede generar un beneficio cuantificable en materia de fiscalización a los involucrados, pues no atiende a cuestiones de índole económicas, sino a estrategias de comunicación política actuales.

La Unidad expuso que, si de las visitas de verificación del INE se advierte un número discordante entre lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización y lo asentado en el acta de verificación, los partidos políticos serán sancionados por la falta de registro de dichos utilitarios como egresos no reportados, por el número de artículos que no fueron registrados.

"El beneficio que se cuantificará será sólo por aquellos que sean detectados entre los asistentes de un evento, no así por la sola venta de propaganda utilitaria en las inmediaciones del evento", subrayó la unidad.

Cuando se detecte la venta de artículos utilitarios por terceros ajenos al partido, -como los AMLITOS-, se deberá contabilizar dicha propaganda entre los asistentes en un evento.

Posteriormente, la Unidad verificará en el SIF si los sujetos obligados registraron propaganda utilitaria igual a la detectada en venta.

Se sancionará y acumulará al tope de gastos, la propaganda electoral excedente entre lo registrado por el sujeto obligado y lo detectado entre los asistentes del evento por la autoridad electoral.

El representante de Morena, Eurípides Flores, advirtió que, si se carga a sus gastos de campaña y precampaña, corren el riesgo de rebasar el tope y puede ser causal de nulidad de las elecciones.

"Es un tema delicado porque saben que el rebase de topes de gastos de campaña es causalidad de nulidad de elección, es un criterio peligroso, pero en cualquier partido en el caso de que tengan un personaje o fama pública", apuntó.

Ante la postura de los consejeros, el representante de Morena pidió retirar la consulta, pero esto ya no tuvo efectos por lo que se votó el proyecto.