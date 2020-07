"AMLO, a favor de revisar pacto fiscal"

Ciudad de México.- El recién electo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras López, aseguró que será un facilitador para que haya diálogo y buenas propuestas en la búsqueda de un nuevo pacto fiscal que le dé mayores recursos a los 32 estados.

En entrevista, Carreras López dijo que el martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un encuentro con todas las gobernadoras y gobernadores del país y refrendó su disposición a que haya un nuevo pacto fiscal que se revise y se empiece a platicar esta semana.

Para ello, el gobernador buscará reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para definir el mecanismo de diálogo y aportaciones que harán los mandatarios estatales, y adelantó que se incluirán al Poder Legislativo y a los sectores económico y productivo del país.

Consideró que, además de la propuesta que hicieron los gobernadores de Acción Nacional, de que 70% de los recursos vayan a la Federación; 20% a los estados y 10% a municipios, habrá otras más, y dijo que ahora lo importante no es tener una fórmula de distribución, sino establecer el mecanismo de concertación.

Reconoció que los estados y municipios están bajo una gran presión para poder prestar los servicios públicos, y dijo que no hay un estado que no haya hecho un esfuerzo adicional para hacerle frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, y reconoció que realmente no se sabe por cuánto tiempo van a tener que seguir realizando ese esfuerzo.

Dijo que con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell no hay ningún conflicto, lo que existen son diferencias de carácter procedimental, por lo que se está tratando de establecer un procedimiento y se debe ser respetuosos del trabajo que está haciendo cada orden de gobierno, por lo que pidió diálogo entre todos.