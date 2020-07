AMLO aborda avión para su viaje a Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el avión en el que viajará rumbo a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump.

El mandatario realizará su primera gira internacional el 8 y 9 de julio, para encontrarse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se realizó la prueba de Covid-19 y que resultó negativo, y anunció que llevará su certificado en esta visita que hace a Washington donde se reunirá con su homólogo, Donald Trump.

Comentó que no se había hecho la prueba porque no tenía síntomas y que acata las órdenes que le dan doctores, e indicó que si es necesario que en el país vecino se tiene que realizar la prueba, lo volverá a hacer.

Por primera vez el presidente López Obrador saldrá del país a una visita de trabajo oficial a la Casa Blanca que se enmarca en medio del proceso electoral de Estados Unidos, la puesta en marcha del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pero la vista del mandatario mexicano tendrá un formato muy diferente a la de sus antecesores.

El Jefe del Estado Mexicano, quien usa un cubre bocas, toma un vuelo comercial hacia la capital estadounidense. Desde su campaña por la Presidencia decidió no usar el avión presidencial TP01 porque eso sería "ofender al pueblo de México" y desde hace dos años la aeronave se encuentra en proceso de venta.

En su última gira a Estados Unidos, el expresidente Enrique Peña Nieto fue recibido en la base militar Andrews, donde lo esperaban autoridades americanas en una ceremonia con alfombra roja y honores por parte de las Fuerzas Armadas Estadounidenses.

Se prevé que para su viaje, el presidente López Obrador llegue al aeropuerto nacional Ronald Reagan al rededor de las 22:00 horas e incluso se menciona que pasará los controles migratorios como cualquier otro visitante que tiene que quitarse los zapatos para cruzar el escáner.

A diferencia de sus antecesores que viajaban con grandes comitivas, el mandatario mexicano va acompañado del Canciller, Marcelo Ebrard; la embajadora de México en Estados Unidos; el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el Jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf. La embajadora de México en Washington se le unirá en la capital americana.El director general para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez; así como el jefe de Cancillería y el agregado de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, Alfredo Miranda Ortiz y Gerardo Lameda Díaz Pérez, respectivamente, tanbién forman parte de la comitiva.El presidente López Obrador no dormirá en la Casa Blair, como acostumbran los jefes de Estado invitados por la Casa Blanca, sino que decidió pernoctar en territorio mexicano, en la sede de la embajada de México en Washington.La agenda oficial comenzará este miércoles por la mañana con dos actos donde el presidente López Obrador depositará una ofrenda primero ante el monumento a Abraham Lincoln y luego en el monumento al Benemérito de las Américas, Benito Juárez.A las 14:00 horas el presidente López Obrador se trasladará a la Casa Blanca, en donde después de los saludos protocolarios, presentación de comitivas y firma del Libro de Invitados, sostendrá un encuentro privado con su homólogo estadounidense.Al término de este primer encuentro, se celebrará una segunda reunión entre ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.Los presidentes de México y Estados Unidos tienen previsto firmar un comunicado conjunto.La agenda de trabajo terminará con una cena que ofrece el presidente Trump en honor al presidente López Obrador y a su comitiva, así como a un grupo de empresarios de ambos países.