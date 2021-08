AMLO: Acertado, pagar deuda con recursos del FMI

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la actitud acertada del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien señaló que sí se podría pagar parte de la deuda pública con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). De concretarse este acuerdo, afirmó el Ejecutivo, lo invitará a la mañanera.

"Le agradezco mucho al gobernador del Banco de México, por tener esa actitud. Es muy bueno para todos, principalmente para la hacienda pública, es muy bueno para el pueblo de México que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo", indicó.

En su conferencia en Palacio Nacional, dijo que por esos recursos —unos 12 mil millones de dólares— se paga muy poco interés, mientras que la deuda del gobierno paga altos intereses, con lo que se lograría un ahorro importante.

Afirmó que quien le hizo esta recomendación fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, "experto, especialista, es el primer doctor en Economía de la Universidad de Oxford.

"Él me hizo el planteamiento, por eso lo expuse aquí y hubo pocas diferencias (...) Estoy de acuerdo con Gerardo Esquivel cuando hay democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir, no todos podemos pensar de la misma manera, eso es en las dictaduras, pero en la democracia no", agregó.