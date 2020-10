AMLO acusa de "malcriados y malportados" a legisladores de oposición

Al acusarlos de "malcriados y malportados", el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que legisladores de oposición en el Senado hayan gritado "y maltratado" al subsecretario de Salud y vocero del gobierno federal ante la pandemia del Covid, Hugo López Gatell, el pasado lunes al comparecer ante la Cámara Alta y comentó: "¿para qué los invitan si no los dejan hablar? ¿Nada más por el espectáculo?". En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que con estas acciones se impide que haya un debate ordenado en el Congreso. "El que hagan plantones y la prensa calumnie, el que sean malcriados o malportados en el Congreso con los que van a informar como lo hicieron con el doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, y los gritos y esos excesos, pues eso no tiene mucho efecto (en la población), además es parte pues de la vida democrática del país", dijo. "Hay que actuar también con respeto. Si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso y los tratan así pues ¿para qué los invitan si no los dejan hablar? ¿Nada más por el espectáculo? No ayuda ni siquiera a la institución, porque no puede haber debate ordenado, pero se entiende que estén muy molestos por lo que está sucediendo", dijo en la conferencia matutina.