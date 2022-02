AMLO acusa política "anticultural" y "egoísta" de Austria

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Austria de tener una política que se puede calificar de "anticultural o egoísta" por haberse negado a prestar el Penacho de Moctezuma para su exhibición el año pasado, en los festejos del Bicentenario de la Consumación de Independencia de México.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el gobierno austriaco justifica que se han hecho estudios y que de moverse la pieza, se dañaría.

El presidente López Obrador señaló que él le escribió una carta a Alexander Van der Bellen, presidente de Austria, solicitando el préstamo del objeto prehispánico, no su devolución, pero "se negó completamente".

"Los que tienen el Penacho, de manera ilegal, argumentan que no lo pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría. No se lo quisieron prestar ni a Maximiliano, entonces Austria tiene ahí una política, también diría yo anticultural o egoísta porque ahora se hicieron los trámites.

"Le envié una carta al presidente, no era que nos devolverían el Penacho sino que se buscara la forma de traerlo para exponerlo, (pero) se negó completamente", declaró.