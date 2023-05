AMLO acusa respuesta "muy agresiva" de Zury Ríos por caso Montes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Luego que el lunes informara que México busca la posibilidad de que se le indulte al exguerrillero guatemalteco César Montes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Zury Ríos, candidata a la presidencia de Guatemala por la coalición Valor-Unionista, le respondió de una forma "muy agresiva" porque busca posicionarse ante el proceso electoral de su país.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su gobierno busca que César Montes pase sus últimos días de vida en México "porque está muy enfermo".

"Hice un comentario aquí de un dirigente preso en Guatemala y una candidata, hija del expresidente y militar Ríos Montt, me contestó de manera muy agresiva, si yo lo único que planteé es que familiares del este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podemos nosotros ayudarlos por cuestiones humanitarias porque está enfermo y como al parecer tiene que ver con el movimiento campesino, de la época de mayor confrontación que hubo un Guatemala. Hicimos un trámite para ver si se podía permitir que esta persona viviera pues sus últimos días en México, porque está muy enfermo.

"Entonces la candidata, porque va a haber elecciones en Guatemala, y ya ven, es lo mismo en todos lados (...) Toda esa propaganda negra la usan para sacar provecho personal, político o politiquero. Hablaba de los caso de los republicanos, no de todos, sino de los que han hecho declaraciones muy ofensivas, pero también de la señora hija de Ríos Montt de Guatemala, quiere decir que si están pendientes, no, porque eso lo expresé creo que ayer y de inmediato la señora, porque están en campaña, creo que en agosto están en elecciones y ella es candidata y se está posicionando con ese discurso en apariencia en contra nuestra como los republicanos en Estados Unidos, pero así es en todo el mundo" dijo.

El lunes pasado, Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, rechazó la propuesta del presidente López Obrador de que el gobierno guatemalteco indulte a César Montes, condenado a 175 años de cárcel, y pueda recibir asilo en México y acusó al presidente mexicano de que su petición "es intervencionista e incongruente".

"En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes, habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos", dijo, en alusión a la frase "abrazos no balazos". "En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más", dijo.