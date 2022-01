AMLO adelanta nombres de embajadores en Venezuela y Nicaragua

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Leopoldo de Gyves, exaspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Oaxaca, será el nuevo embajador de México en Venezuela, mientras que el periodista Guillermo Zamora será el nuevo embajador de México en Nicaragua.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua, será quien acuda hoy a la toma de posesión de Daniel Ortega para otro periodo como presidente de esa nación, pero adelantó que se pedirá el beneplácito del nombramiento de Guillermo Zamora como nuevo embajador mexicano en ese país.

"Va estar Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua. De una vez lo voy a decir, es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua, porque va a ser embajador en Nicaragua Leopoldo de Gyves (...) perdón, no, ya tuve que dar otro nombre, Guillermo Zamora, por cierto, periodista.

"Y nada más hasta ahí le dejo, Leopoldo de Gyves va a ser embajador en Venezuela, pero ya vienen otros cambios", dijo López Obrador.

Leopoldo de Gyves acudió a Palacio Nacional

El pasado miércoles 5 de enero, Leopoldo de Gyves acudió a Palacio Nacional y a su salida, cuestionado por la prensa sobre los motivos de esta visita al recinto histórico, solo se limitó a comentar que "había visitado a un buen amigo".

Tras estar en Palacio Nacional, Leopoldo de Gyves visitó la Catedral Metropolitana.

ningún representante, el presidente López Obrador aseguró que se enviaría a alguien pues manifestó que no asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega para otro periodo como presidente de Nicaragua, sería una imprudencia.

El presidente de México aseguró desconocer la fecha y hora que será la toma de posesión del mandatario nicaragüense.

"Todavía no se decide, ¿cuándo es la toma de posesión?", preguntó.

Cuando se le informó que era hoy comentó: "Ah hoy, no sabía. Vamos a ver que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos, y no queremos ser imprudentes".

"¿Sería una imprudencia no ir a la toma de posesión?", se le preguntó.

"Sí, porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos, la independencia, o sea, no es que el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte, ¿por qué tenemos que actuar nosotros así si México es un país libre y soberano? Si además la política está bien definida en el artículo 89 de la Constitución, pero tenemos muchísimos antecedentes México es el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, es el único país.

"México tiene una política exterior ejemplar, pero si vamos a ir, un representante", dijo.