AMLO admite que está enfermo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y afirmó que son veraces los informes confidenciales en donde señalan varios de sus padecimientos como gota, hipotiroidismo y que tuvo riesgo de otro infarto en enero de este año.

Esto luego de que el periodista Carlos Loret de Mola, revelara en su espacio Latinus que el grupo Guacamaya logró un hackeo masivo de información confidencial de la Sedena, entre ella, la salud del Presidente.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia o un grupo extranjero, pues dudó que sea algo interno.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoció que a principios de enero de este año fue trasladado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Palenque, Chiapas —donde tiene su quinta— a la Ciudad de México por un riesgo de infarto, como se reveló en la filtración.

“Mi estado de salud es de dominio público y que no tengo nada que esconder. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital, y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron: ‘Hay que hacerlo’; les pedí unos días. En eso me dio Covid y tuve que esperar a que pasara el Covid, y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo”, añadió el Mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, le informó que los hackers aprovecharon que en la dependencia federal se está llevando a cabo un cambio en el sistema de información.

A su vez, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que el presidente López Obrador goza de un buen estado de salud y garantiza que podrá terminar el sexenio.

“Tiene un buen estado de salud. Lo veo bien, está bien, médicamente, sin ser mi responsabilidad única, estoy dando mi opinión por lo que ustedes solicitan, y desde luego les agradezco su interés”, expuso.