AMLO advierte a opositores que se usará el Zócalo para asambleas

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a los integrantes de Frenaaa, Sí por México y BOA que una vez que pase la pandemia de coronavirus una vez al mes usará el zócalo capitalino para realizar una asamblea informativa.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que no habrá desalojo para sus opositores pues está garantizada la libre manifestación y todos estarán protegidos.

"Todos pueden estar aquí protegidos y sin ningún problema... nada más que no acaparen porque cuando termine la pandemia vamos a estar informando pero no va a haber desalojos es un acuerdo qué les propongo a los de Frenaaa, Sí por México y a la BOA y a todos que nos den cuando menos un día al mes que nos permitan el Zócalo".

Dijo que sus opositores pueden irse a otra plaza -con sus casas de campaña- mientras él realiza su asamblea informativa.

"Nada más para ser equitativos qué todos tengamos posibilidad de manifestarnos", dijo.

Recordó que cuando hacía manifestaciones en el Zócalo en los últimos tiempos del anterior gobierno de la ciudad ya no le permitían llegar a la Plaza de la Constitución y tenían que hacer sus actos en el Hemiciclo a Juárez.