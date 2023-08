AMLO advierte de "efecto de búmeran" por publicidad de candidatos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Cuestionado sobre la publicidad que ha contratado Eric Cisneros, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, en espectaculares, parapentes y colaboraciones con influencers, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que eso "no les ayuda" a quienes buscan ser candidatos a algún puesto de elección.

En su conferencia mañanera de este lunes 7 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador recomendó al secretario de Gobierno de Veracruz que no lo haga.

"Eso no le ayuda, mejor que no lo haga, pero digo, es una recomendación. Ya tengo miedo de hablar de esos temas porque no me vayan a cepillar.

"Ahí está el Tribunal de la Santa Inquisición, mentirosos del Tribunal Electoral, pero no deben hacer eso, eso tiene un efecto de búmeran, se les regresa, y que no le hagan caso a los publicistas", declaró.

Sobre las elecciones de junio del próximo año, López Obrador recomendó renunciar a quienes buscan ser candidatos y se mantienen aún en sus puestos: "Si renuncian ya esta semana y se van casa por casa 10 meses, van a visitar un promedio de 150 casa diarias (...) se van a cansar pero van a estar muy fortalecidos moralmente".

"Se fortalecen, recogen los sentimientos de la gente, hacen ejercicio, es lo mejor", añadió.