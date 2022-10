AMLO advierte problemas si no se consolida la Guardia Nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si las Fuerzas Armadas no continúan apoyando en labores de seguridad pública y si no se consolida la Guardia Nacional, tendrían problemas, incluso con aumento de homicidios.

"Si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, entonces sí tendríamos problemas. Sólo que quieran que, a como de lugar, aumenten los homicidios y la violencia, para quedar mal", expuso.

En su conferencia de prensa matutina, cuestionó a los diputados y senadores que no han apoyado la reforma paga prolongar la permanencia del Ejército en las calles.

"Lo veo como un asunto politiquero. No es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al Ejército y la Marina participar en seguridad pública, sino que es un asunto de legisladores y partidos de oposición", señaló.

El presidente dijo que estos legisladores se equivocaron, aunque todavía pueden rectificar como lo hicieron algunos de oposición que votaron "de manera independiente".

En tanto, el mandatario mencionó que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército para la seguridad del estado.

Por otra parte, el presidente López Obrador reiteró que no van a presentar denuncias por el hackeo a la Sedena.

"El que nada debe, nada tema", subrayó.