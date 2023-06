AMLO advierte que no se dejará chantajear por productores que bloquean aeropuerto de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "se queden ahí y no nos vamos a dejar chantajear por corruptos", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a agricultores de Sinaloa que exigen un mejor pago en sus cosechas de maíz y que tienen tomado el Aeropuerto de Culiacán, que su gobierno no va a ceder y acusó que estas manifestaciones son alentadas por un partido de oposición y por una organización de productores que calificó "de élite".

López Obrador aseguró que no aumentarán los precios de garantía de maíz, trigo y sorgo como demandan productores de Sinaloa y Sonora.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el año pasado aumentaron los precios de garantía, aún cuando bajó el precio de los alimentos "y así se va a quedar".

López Obrador calificó la toma del aeropuerto como una provocación, propaganda, "más que nada publicidad y muy vulgar".

Sin embargo, garantizó que no se usará la fuerza pública para desalojar a los productores del aeropuerto.

"Lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios.

"Entonces cierran el aeropuerto hasta que no tengan aumento en el precio de garantía, que sea para todos, no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, que necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción".

Agregó: "Aun cuando están impidiendo que haya operaciones en el aeropuerto, en el caso de Culiacán, no va a entrar la policía. Que se queden ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos".

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno está cumpliendo con todos los compromisos y que se les está atendiendo como no se hacía en gobiernos pasados.