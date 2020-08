AMLO agradece a comunidades indígenas e inaugura presa en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este miércoles la presa Pilares, que llevaba 10 años de construcción, y la cual, aseguró, evitará que haya inundaciones en el Valle del Mayo, habitado principalmente por las comunidades indígenas de guarijíos y mayos.

En compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich, el titular del Ejecutivo federal agradeció a las comunidades indígenas el que hayan permitido que se terminara de construir la presa.

"Estamos participando en la inauguración de esta obra, de esta presa ´Pilares´ que se inició hace cerca de 10 años y estaba en proceso de construcción cuando llegamos al gobierno. Se hizo el compromiso de terminarla, estaba con un avance del 80% y se habían invertido alrededor de mil 300 millones de pesos y faltaban 800 millones, y eso fue lo que aportó la federación para que se terminara esta obra que es una presa para proteger de inundaciones"

"Es una presa que se construye aquí en este río Mayo para controlar las aguas y que no haya inundaciones en el Valle del Mayo, en la planicie. Con las inundaciones se perdían vidas, se afectaba a la gente, se afectaban cultivos y cada vez que había una inundación se invertía para reparar los daños, y salía también muy costoso".

El mandatario indicó que con la construcción de esta presa no se padecerán las inundaciones y se está demostrando, manifestó, que su gobierno está llevando a la práctica el principio de que es mejor prevenir que lamentar, "y esto que aplica para la salud y para otros asuntos, prevenir".

"Por eso nos da mucho gusto estar aquí en Álamos, en la inauguración de esta presa. Agradezco de manera muy especial el apoyo de las autoridades indígenas de la cultura guarijí. Muchas gracias por su apoyo, por su comprensión, porque sin la autorización de ustedes no hubiésemos podido concluir esta obra, que nosotros no iniciamos, pero que ya se había invertido una cantidad considerable de dinero y no podía quedar la obra sin terminar".

En este sentido, el Presidente apuntó que el presupuesto es dinero del pueblo, y acusó que en administraciones anteriores se hacía creer que el presupuesto era dinero del gobierno.

"Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, por eso tenemos que cuidar el presupuesto, cuidar que no haya derroche, que no se malgaste porque es dinero de todos. Antes había la idea de que si robaban arriba ¿por qué no se iba a robar abajo?; si se dedicaban a saquear los funcionarios, pues era como dar permiso para que todos actuáramos de esa manera, que todos nos convirtiéramos en corruptos. Lo mismo, ¿para qué vas a cuidar una obra pública si no es tuya? Claro que es de nosotros, es del pueblo y todos tenemos que cuidarla".

"Por eso yo les agradezco mucho que nos hayan permitido terminar esta obra que es para beneficio de todos, guarijíos, mayos y otros hermanos, y por el servicio que ustedes están aportando, este apoyo de ustedes, pues también se van a cumplir con todos los acuerdos para que haya programas de bienestar en sus comunidades, lo que aquí se mencionó, que tengan apoyo para la educación, para la salud, para la actividad agropecuaria", dijo.