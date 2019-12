AMLO agradece a Trump mantener política de cooperación

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que haya optado por mantener una política de buena vecindad y de cooperación con México al posponer el catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

"Va a tener siempre, de nuestra parte, la mano abierta, franca, extendida para seguir avanzando juntos en bien de nuestros pueblos y en bien de nuestras dos naciones, dijo".

Luego de realizar un recorrido por la nueva refinería y la terminal marítima de Dos Bocas, Paraíso, el Presidente señaló que también respeta mucho al presidente Trump, porque está demostrado con hechos que es respetuoso de México, de nuestro pueblo y de nuestra soberanía nacional.

"México es un país libre, independiente, soberano. Nuestra Constitución es muy clara: no aceptamos la intervención, no aceptamos que ninguna hegemonía, que ninguna potencia extranjera decida sobre lo que corresponde única y exclusivamente a los mexicanos", destacó.

Este viernes, el presidente estadounidense anunció que aplazaba la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas a petición de su homólogo Andrés Manuel López Obrador, "un hombre que me gusta y respeto".