AMLO agradece por labores de seguridad en aniversario del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL). - El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la participación del ejército en las calles no implica ni autoritarismo ni militarización, y que, por el contrario, la sociedad se siente más segura. Dio además las gracias a las fuerzas armadas, "de corazón".

Así lo afirmó durante la conmemoración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, realizado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México.

"Pese a lo que sostienen nuestros adversarios la mayor participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no implican ni autoritarismo ni militarismo, o militarización como suelen decir, del país, por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida por el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército, es decir, la gente cree que el soldado es pueblo uniformado", declaró.

En presencia del secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda; del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; de la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y de los Presidentes del Congreso de la Unión, Santiago Creel y Alejandro Armenta, entre otras personalidades, el Primer Mandatario dijo que al contrario de lo que sucedía anteriormente, "no hay violaciones a los derechos humanos, las corporaciones policiacas o militares no torturan, ni masacran, ni desaparecen a personas".

López Obrador, sostuvo que gracias al trabajo responsable, coordinado, perseverante y honesto de los integrantes del Ejército se han reducido

los delitos del fuero federal en 33%, el homicidio en 10%, el robo de vehículo en 38%, robo en general 20%, el robo de hidrocarburos en 95%, el feminicidio en 29%, y el secuestro ha disminuido en 76%.

Asimismo, reconoció a las Fuerzas Armadas por dar cumplimiento a la misión de construir obras para el desarrollo de México, entre ellas 269 cuarteles para la guardia nacional, 2 mil 118 sucursales del Banco del Bienestar, la participación en la construcción de dos grandes acueductos, así como puentes, viaductos, libramientos, aduanas.

"Agréguese la construcción de este magno aeropuerto civil y militar (AIFA), la modernización del aeropuerto de Chetumal, la construcción en proceso del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, y la participación directa en la construcción del Tren Maya, entre otras cosas", detalló.

Además, destacó la labor del Ejército y de la Fuerza Aérea para garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación; la seguridad interior; y por auxiliar a la población civil en caso de desastres o necesidades públicas.

"En este histórico día, felicidades por el cumplimiento del deber, mi reconocimiento por la entrega y honestidad, principalmente al General Secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval, muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias de corazón", concluyó.

Al término del acto, personal del Ejército pronunció el juramento "compromiso con mi patria", y posteriormente se entonó el himno nacional mexicano.

Ejército refrenda lealtad a las instituciones legalmente constituidas. Durante la Ceremonia conmemorativa al "110 Aniversario del Ejército Mexicano" e "Inauguración de las Instalaciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, el comandante del Ejército general de División Diplomado Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, dijo que la esencia es mantener el orden constitucional y salvaguardar las instituciones legalmente constituidas.

Resaltó que el Ejército ha enfrentado diversos retos y desafíos, detalló que un hecho trascendental fue la creación de la Comandancia y Estado Mayor que tiene la tarea fundamental del desarrollo y la fuerza.

También manifestó que el Alto Mando autorizó la modernización del uniforme de campaña, por ello a partir de esta fecha inicia la transición al nuevo modelo TE-3 el cual tiene las siguientes características:

Diseño innovador que incrementa la capacidad de mimetización, el patrón de su camuflaje permite su empleo en cualquier entorno geográfico, mayor confort al usuario.

"Este conjunto de características incrementa la seguridad de las tropas, fortalece su identidad que proyecta una institución moderna", aseveró Ávila ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Crescencio Sandoval.

Respecto a la ayuda humanitaria en Turquía derivado de un sismo, los elementos recibieron reconocimientos, así como los manejadores y sus canes entre ellos el perrito rescatista "Proteo" que falleció en Turquía, se entregó un reconocimiento post mortem.